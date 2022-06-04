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Украина подготовила санкционный список из 12 тыс. россиян и будет добиваться введения ограничений против главы РПЦ – МИД

Николенко: Украина продолжить добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность
Николенко: Украина продолжить добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Украина подготовила санкционный список из 12 тыс. россиян и будет добиваться введения санкций против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в комментарии "Украинской правде" 3 июня.

"Украина продолжить добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тыс. российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников. Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины", – сказал спикер МИД. 

СМИ писали в начале мая, что в шестом санкционном списке будет патриарх КириллПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против главы РПЦ. 

В окончательной версии санкционного списка главы Кирилла нет. По информации Bloomberg, Венгрия настаивала на исключении главы РПЦ из списка на заключительном этапе обсуждений. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шестой пакет санкций в ЕС обсуждали более месяца, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, процесс его принятия давался очень сложно в том числе из-за постоянного противодействия России.

Санкции согласовали в начале июня, 3 мая пакет был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / Planeta RTR, "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, санкции, МИД Украины, война России против Украины, Олег Николенко
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