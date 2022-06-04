Украина подготовила санкционный список из 12 тыс. россиян и будет добиваться введения ограничений против главы РПЦ – МИД

"Украина продолжить добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тыс. российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников. Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины", – сказал спикер МИД.
СМИ писали в начале мая, что в шестом санкционном списке будет патриарх Кирилл. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против главы РПЦ.
В окончательной версии санкционного списка главы Кирилла нет. По информации Bloomberg, Венгрия настаивала на исключении главы РПЦ из списка на заключительном этапе обсуждений.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шестой пакет санкций в ЕС обсуждали более месяца, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, процесс его принятия давался очень сложно в том числе из-за постоянного противодействия России.
Санкции согласовали в начале июня, 3 мая пакет был опубликован в Официальном журнале ЕС.
Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / Planeta RTR, "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".