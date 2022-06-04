Украина подготовила санкционный список из 12 тыс. россиян и будет добиваться введения ограничений против главы РПЦ – МИД

Николенко: Украина продолжить добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

"Украина продолжить добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тыс. российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников. Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины", – сказал спикер МИД.

СМИ писали в начале мая, что в шестом санкционном списке будет патриарх Кирилл. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил тогда, что не поддержит санкции против главы РПЦ.

В окончательной версии санкционного списка главы Кирилла нет. По информации Bloomberg, Венгрия настаивала на исключении главы РПЦ из списка на заключительном этапе обсуждений.

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