Умерла мать Коломойского

Зоя Израилевна Коломойская умерла в возрасте 80 лет.

Умерла 80-летняя Зоя Израилевна Коломойская – мать украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом 4 августа сообщила Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Коломойский.

"4 августа 2020 года стало известно досадное известие о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской. Объединенная еврейская община Украины от имени еврейской общины и организаций Украины выражает семье Коломойских соболезнования", – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.