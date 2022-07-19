В Госдепе США заявили, что кадровые перестановки в СБУ и Офисе генпрокурора не повлияют на передачу разведданных Украине

"Очень много информации, многое из того, что мы регулярно передаем в Офис генпрокурора, является информацией из открытых источников. У нас есть отношения с украинскими коллегами по обмену разведданными. То есть мы продолжаем это делать. Это важный элемент помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, пытаясь помочь им защититься", – подчеркнул Прайс.

Он отметил, что в США знают об изменениях в СБУ и Офисе генпрокурора Украины и "внимательно следят за ситуацией".

"Мы ежедневно контактируем с украинскими партнерами. Но мы полагаемся на учреждение, а не на персоналии. Конечно, были отношения между генпрокурором и лицами в этом здании и между ведомствами. Но я уверен, что личные отношения можно построить с будущим генеральным прокурором. Мы надеемся, что информация, которой мы делимся с нашими украинскими партнерами, поможет им выстроить аргументы для привлечения к ответственности тех, кто, вероятно, совершил военные преступления и другие зверства", – сказал представитель Госдепа.