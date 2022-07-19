В Госдепе США заявили, что кадровые перестановки в СБУ и Офисе генпрокурора не повлияют на передачу разведданных Украине

"Очень много информации, многое из того, что мы регулярно передаем в Офис генпрокурора, является информацией из открытых источников. У нас есть отношения с украинскими коллегами по обмену разведданными. То есть мы продолжаем это делать. Это важный элемент помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, пытаясь помочь им защититься", – подчеркнул Прайс.
Он отметил, что в США знают об изменениях в СБУ и Офисе генпрокурора Украины и "внимательно следят за ситуацией".
"Мы ежедневно контактируем с украинскими партнерами. Но мы полагаемся на учреждение, а не на персоналии. Конечно, были отношения между генпрокурором и лицами в этом здании и между ведомствами. Но я уверен, что личные отношения можно построить с будущим генеральным прокурором. Мы надеемся, что информация, которой мы делимся с нашими украинскими партнерами, поможет им выстроить аргументы для привлечения к ответственности тех, кто, вероятно, совершил военные преступления и другие зверства", – сказал представитель Госдепа.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы", поскольку против государства работают десятки сотрудников прокуратуры и Службы безопасности.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году. Обязанности главы Службы безопасности Украины президент временно возложил на Василия Малюка – первого заместителя Баканова.
18 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ, а утром 19 июля – об увольнении Ирины Венедиктовой.
Утром 19 июля парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал представление Зеленского об увольнении Баканова с должности руководителя Службы безопасности Украины. В то же время парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности не смог собраться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об увольнении Венедиктовой из-за отсутствия кворума.
Журналисты изданий "Украинская правда" и LB.ua называют одной из главных причин отстранения Венедиктовой от должности генпрокурора быстрые судебные процессы над российскими оккупантами, из-за которых их нельзя обменять на пленных украинских военных.
Верховная Рада 19 июля уволила Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.