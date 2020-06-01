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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро, умер композитор Скорик. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 1 июня.

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Ключевые новости понедельника
Ключевые новости понедельника
Фото: МВС України / Facebook; Anatoly Solovyanenko / Facebook

Происшествие на мосту

Неизвестный мужчина сообщил, что находится на мосту Метро в Киеве и собирается привести в действие взрывчатку. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях. Переговоры с "минером" вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Злоумышленника задержали бойцы спецподразделения КОРД.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко.

Новые назначения в Кабмин

Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на вакантную должность министра культуры и информационной политики.

Также монобольшинство предложило назначить Ольгу Стефанишину вице-премьером по вопросам евроинтеграции; Вадим Пристайко, который сейчас занимает этот пост, может отправиться послом в Великобританию.

Фонд COVID

Из созданного в Украине для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину – 27 млрд грн из 65 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Камеры и скорость

В полночь в Киеве впервые произошла автофиксация нарушения скоростного режима, первым нарушителем стала водитель автомобиля Audi Q7.

Заразился премьер

Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Дата обнуления

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой провести общенародное голосование по поправкам в конституцию 1 июля. Плебисцит по обнулению президентских сроков Путина не состоялся в срок из-за вспышки коронавируса.

Не стало Скорика

На 82-м году жизни умер знаменитый украинский композитор, Герой Украины Мирослав Скорик.

Теги: Владимир Путин, взрывчатка, Александр Ткаченко, Мирослав Скорик, КОРД, Андрей Крищенко, голосование, финансы, Вадим Пристайко, нарушители, Сергей Марченко, Слуга народа, Никол Пашинян, мост Метро, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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