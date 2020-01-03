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В МИД Украины обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Украины призвали предотвратить дальнейшую эскалацию и акты мести после нападения на посольство США и ответного авиаудара американцев, который привел к гибели командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал-майора Касема Сулеймани.

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В МИД обеспокоены угрозой глобальной безопасности
В МИД обеспокоены угрозой глобальной безопасности
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено длительной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 3 января сообщила пресс-служба МИД.

"Украина выходит из крайней необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", – говорится в заявлении.

Причиной обеспокоенности стали атака на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшний ответный авиаудар американцев, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор Касем Сулеймани.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

1 января министр обороны США Марк Эспер сообщил об отправке 750 американских военных, а позднее стало известно об отправке еще 3 тыс. военнослужащих.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Теги: США, Украина, Иран, МИД Украины, военные, посольство США, нападение, Багдад, конфликт, военнослужащий, безопасность, Касем Сулеймани
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