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ПОЛИТИКА

В партии "Наш край" заявили, что власть перекладывает на учителей собственные провалы с вакцинацией от COVID-19

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Сергей Шахов: Дистанционное обучение вычеркивает необходимость исправлять провал в подготовке к отопительному сезону в учебных заведениях. Зачем отапливать пустые помещения?
Сергей Шахов: Дистанционное обучение вычеркивает необходимость исправлять провал в подготовке к отопительному сезону в учебных заведениях. Зачем отапливать пустые помещения?
Фото: nashkray.org

В Украине власть делает педагогов виноватыми в закрытии школ, в то время как сама провалила кампанию по массовой вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции, заявил сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов. Об этом 15 сентября сообщает официальный сайт политсилы.

"Педагогов с подачи правительства обвиняют в том, что якобы на дистанционное обучение придется перейти из-за их нежелания вакцинироваться. Но обвинять их в этом как минимум лицемерно. Украина едва смогла вакцинировать 10% населения. Коллективный иммунитет начинает работать на уровне 60–70%. В школы ходят дети, которых вообще не вакцинируют, контактирующие со своими невакцинированными родителями. То есть требование вакцинировать 80% учителей лишь нарушает права педагогов, у которых и без того чрезвычайно низкая мотивация, но не гарантирует никакой безопасности", –  сказал Шахов.

Он подчеркнул, что с 13 сентября Украина фактически уже перешла на "желтый" уровень эпидемической опасности и это сразу имело последствия для школ в нескольких областях.

"В Сумской и Черниговской областях из-за перевода в "желтую" карантинную зону большинство школ и детских садов области закрывают на карантин и переводят на дистанционное обучение. Не одно или два учреждения, а большинство. И после утверждения повышенного уровня эпидопасности учителей стали фактически принуждать к вакцинации. Их шантажируют лишением надбавок и даже увольнениями. Мы все слышали эти заявления о "ПЦР-тестах за свой счет" раз в неделю. А не хотели бы работники правительства и чиновники за свой счет организовать достойную кампанию вакцинации лучшими вакцинами для учителей?" – заявил политик.

Нардеп убежден, что правительство должно было обеспечить в целом высокий уровень вакцинации, который позволил бы сформировать коллективный иммунитет. 

"Главная причина провалившейся вакцинации в Украине – отсутствие профессиональных и государственных подходов со стороны правительства. Вместо поддержки медицины в стране происходит ее уничтожение. На пороге новой волны пандемии власть закрывает инфекционные отделения, чаще дискредитирует, чем популяризирует кампанию по вакцинации, тратит ковидный фонд на "Большой асфальт" вместо здравоохранения. Однако мне вполне понятно, почему правительство выбрало именно такую линию поведения. Дистанционное обучение вычеркивает необходимость исправлять провал в подготовке к отопительному сезону в учебных заведениях. Зачем отапливать пустые помещения?" – сказал сопредседатель "Нашего края".

В партии призвали власть "существенно ускорить темпы вакцинации и более активно проводить разъяснительную работу среди населения о ее необходимости".

"А также прекратить любую "травлю" учителей и не перекладывать на них ответственность за решение о переходе на дистанционное обучение. Учителей необходимо дополнительно мотивировать вакцинироваться, давая им за это надбавки или премии, но оставить [им] право выбора. Иначе ситуация перерастет в противостояние между родителями и педагогами", – сказано в сообщении пресс-службы.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

К 16 сентября в стране полностью привиты от коронавируса (получили две дозы вакцины) 5 млн человек

Теги: медицина, образование, вакцинация, карантин, Наш край, школы, Сергей Шахов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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