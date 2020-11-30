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ПОЛИТИКА

В Раду внесли еще один проект об ответственности за ложь в декларациях

Новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях предусматривает штрафы от 42,5 тыс. грн до 85 тыс. грн.

КСУ 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов, в том числе и ответственность за ложь в декларации
КСУ 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов, в том числе и ответственность за ложь в декларации
Фото: depositphotos.com

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала законопроект №4441 об ответственности за декларирование недостоверной информации. 

На вечер 30 ноября документ передали на рассмотрение комитета.

Так, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности отдельно за умышленное непредставление декларации и за декларирование недостоверной информации.

Уголовная ответственность за ложь в декларации начинается в случае, если разница между достоверными и недостоверными сведениями превышает 500 прожиточных минимумов (1 млн 59 тыс. грн), – это должно наказываться штрафом от 2500 необлагаемых минимумов (42,5 тыс. грн) до 3000 минимумов (51 тыс. грн). Если разница превышает 3000 прожиточных минимумов (6,4 млн грн), то штраф будет составлять от 3000 необлагаемых минимумов до 5000 минимумов (85 тыс. грн).

Непредоставление декларации, согласно законопроекту, должно наказываться штрафом от 2500 необлагаемых минимумов до 3000 минимумов.

Также среди наказаний – общественные работы и лишение права заниматься определенной деятельностью.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в отношении него могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Теги: Верховная Рада, Украина, декларация, законопроект, КСУ
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