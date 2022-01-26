В России объявили в розыск брата Навального

В базе данных указано, что розыск связан с уголовным делом, но не уточняется, с каким именно.

Адвокат Олега Навального Никос Параскевов рассказал "Интерфаксу", что его появление в розыскной базе связано с отсутствием по месту проживания при проверке инспекцией. Журналисты спросили, не покинул ли Навальный Россию. Адвокат сказал, что ему об этом ничего не известно.

24 января стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний подала в Мосгорсуд ходатайство с просьбой заменить уловный срок на реальный для Олега Навального по "санитарному делу" – в августе 2021 года его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Уголовного кодекса РФ) и назначили год испытательного срока.

Фигурантов "санитарного дела" обвиняли в том, что они призывали в соцсетях выйти 23 января 2021 года на акции в поддержку Алексея Навального, что, по версии следствия, способствовало распространению коронавирусной инфекции.

Всего по "санитарному делу" проходили до 10 человек, части из них приговоры уже зачитали. К полутора годам ограничения свободы была приговорена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, один год ограничения свободы присудили соратнику Навального Николаю Ляскину, а пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш дали полтора года условно.