В России уже пять-шесть частных армий, они будут выходить из-под контроля – Данилов

"То, что там происходит на сегодняшний день. Частные армии, которые есть уже на территории России, они будут выходить из-под контроля. Она там уже не одна, не две, там можем насчитать пять-шесть частных армий. Между ними будет конкуренция за влияние на те или иные процессы", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, с помощью частных армий в России решили "достигать тех или иных успехов".

"ЧВК "Вагнер" – она ж находится не только на территории нашей страны, она в свое время занималась терроризмом в Сирии, она в свое время занималась терроризмом в Мали, в других странах. К большому сожалению, мир в свое время не давал оценки этим террористическим группировкам", – считает Данилов.