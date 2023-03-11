В России уже пять-шесть частных армий, они будут выходить из-под контроля – Данилов

"То, что там происходит на сегодняшний день. Частные армии, которые есть уже на территории России, они будут выходить из-под контроля. Она там уже не одна, не две, там можем насчитать пять-шесть частных армий. Между ними будет конкуренция за влияние на те или иные процессы", – сказал он.
По словам секретаря СНБО, с помощью частных армий в России решили "достигать тех или иных успехов".
"ЧВК "Вагнер" – она ж находится не только на территории нашей страны, она в свое время занималась терроризмом в Сирии, она в свое время занималась терроризмом в Мали, в других странах. К большому сожалению, мир в свое время не давал оценки этим террористическим группировкам", – считает Данилов.
О ЧВК "Вагнер" впервые стало известно в 2014 году. Она принимала участие в боях на Донбассе на стороне оккупационных войск. Затем боевики "Вагнера" были переброшены в Сирию, Ливию, ЦАР, Судан и другие страны. По данным СМИ, ЧВК финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина". Против ЧВК ввели санкции США и ЕС.
Пригожин, долгое время отрицавший свою связь с ЧВК "Вагнер", 26 сентября 2022 года впервые признался, что действительно стоял у ее истоков. Вербуя в сентябре заключенных для отправки в Украину, он открыто заявлял, что ЧВК "Вагнер" располагает собственными танками и самолетами нескольких типов – по его словам, из вооружений у наемников "есть все".
Против Украины воюют боевики не только ЧВК "Вагнер", но и других частных военных компаний, сообщал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.