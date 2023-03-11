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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию

Данилов назвал российскую экономику коррупционной
Данилов назвал российскую экономику коррупционной
Фото: Верховна Рада України / Facebook

России для продолжения агрессии против Украины не хватает оружия, заявил 11 марта в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливались десятилетиями. Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию", – написал он.

По словам Данилова, "коррупционная [российская] экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России – вопрос первоочередного веса".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Херсонской, Харьковской и Николаевской, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По оценке украинской военной разведки на ноябрь, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.

РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил.

"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.

11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, РФ производит минимум одну крылатую ракету и 5 тыс. снарядов в сутки.

Кроме того, по данным американского телеканала Sky News, Иран этой зимой поставил России не менее 300 тыс. снарядов

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, коррупция, санкции, война, экономика, вооружение, вторжение, война России против Украины, Алексей Данилов, россияне
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