В Украине побит антирекорд суточной заболеваемости COVID-19, советники "Нормандской четверки" не договорились о саммите лидеров. Главное за день

Психологический рубеж
Впервые с начала пандемии в Украине за сутки зафиксировано более 3000 случаев заражения коронавирусом – 3114.
Антирекорд заболеваемости побит в Киеве – 404.
Что ждет киевлян после попадания столицы в "оранжевую" карантинную зону – читайте в материале издания "ГОРДОН".
Дела Порошенко
Адвокат Игорь Головань заявил, что в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных производств, расследование ведет СБУ.
Шкарлет и плагиат
На заседании комитета по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования Украины признали, что в публикациях врио главы Минобразования Сергея Шкарлета есть текстовые заимствования без указания источника.
Нормандский формат
В Берлине прошла встреча политических советников глав государств "Нормандской четверки". Они договорились о продолжении перемирия на Донбассе.
Как утверждает представитель России Дмитрий Козак, достигнуто соглашение о том, что Верховная Рада проведет ревизию своего постановления о местных выборах в Украине.
Козак также отметил, что оснований для проведения саммита в нормандском формате на высшем уровне сейчас нет.
Состояние Балуха
По данным "Украинской правды", избитого в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха ввели в медикаментозную кому.
Смертельное ДТП
На трассе Киев – Харьков недалеко от Борисполя грузовик DAF столкнулся с тремя автомобилями. Пять человек погибли, 20 получили травмы.