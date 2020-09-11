В Украине побит антирекорд суточной заболеваемости COVID-19, советники "Нормандской четверки" не договорились о саммите лидеров. Главное за день

Психологический рубеж

Впервые с начала пандемии в Украине за сутки зафиксировано более 3000 случаев заражения коронавирусом – 3114.

Антирекорд заболеваемости побит в Киеве – 404.

Что ждет киевлян после попадания столицы в "оранжевую" карантинную зону – читайте в материале издания "ГОРДОН".

Дела Порошенко

Адвокат Игорь Головань заявил, что в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных производств, расследование ведет СБУ.

Шкарлет и плагиат

На заседании комитета по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования Украины признали, что в публикациях врио главы Минобразования Сергея Шкарлета есть текстовые заимствования без указания источника.

Нормандский формат

В Берлине прошла встреча политических советников глав государств "Нормандской четверки". Они договорились о продолжении перемирия на Донбассе.

Как утверждает представитель России Дмитрий Козак, достигнуто соглашение о том, что Верховная Рада проведет ревизию своего постановления о местных выборах в Украине.

Козак также отметил, что оснований для проведения саммита в нормандском формате на высшем уровне сейчас нет.

Состояние Балуха

По данным "Украинской правды", избитого в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха ввели в медикаментозную кому.

Смертельное ДТП

На трассе Киев – Харьков недалеко от Борисполя грузовик DAF столкнулся с тремя автомобилями. Пять человек погибли, 20 получили травмы.