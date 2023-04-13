ВАКС отказался продлевать досудебное расследование дела о премиях, в котором фигурирует Коболев

"12 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз України", – говорится в сообщении.

В суде объяснили, что мотивы и обоснование такого решения будут объявлены судом 17 апреля.

ВАКС напомнил, что экс-глава "Нафтогазу" подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Коболев в Facebook сообщил после решения суда, что детективы НАБУ пытаются все же продлить срок досудебного расследования.

"Только что детективы НАБУ вручили мне копию нового ходатайства о продлении срока досудебного расследования в моем деле. Которое прямо противоречит сегодняшнему решению суда, которое не подлежит обжалованию", – написал экс-глава "Нафтогазу".

Защищающая Коболева юридическая компания "Миллер" заявила в Facebook, что "НАБУ решило действовать вопреки требованиям закона".

"Детективы не могут обжаловать решение об отказе, поэтому решили обратиться в ВАКС повторно – с таким же ходатайством о продлении сроков расследования. В 19.00 нам вручили соответствующее ходатайство вместе с ходатайством о продлении обязанностей Андрея Коболева в рамках меры пресечения. Мы безотлагательно проинформируем ВАКС о таком злоупотреблении правами со стороны НАБУ", – говорится в посте.

По данным адвокатов, на проведение досудебного расследования у НАБУ остается 10 дней.