Верещук заявила, что в Североатлантическом альянсе знают, как разблокировать работу комиссии Украина – НАТО

Вопрос разблокирования Венгрией заседаний комиссии Украина – НАТО могут решить во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в мае в этом году, считает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

У стран – членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу комиссии Украина – НАТО. Украинская сторона намерена поднять этот вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в мае. Об этом сегодня на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, заявила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я недавно была в Брюсселе и сама лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить: у НАТО есть понимание, как нас принять. Конечно, политический аспект остается, но те слабые места, которые, например, на сегодня нам мешают, а именно – комиссия Украина – НАТО, которая, к сожалению, пока заблокирована. Заблокирована, но мы вопрос решаем. Уже есть понимание стран – членов НАТО, как выйти из этого состояния. Мы надеемся, что в мае текущего года, когда состоится Парламентская ассамблея членов НАТО в Украине... мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят", – отметила Верещук.

По ее словам, предоставление Украине статуса члена программы расширенных возможностей придаст новый импульс к членству Украины в НАТО.

"Если все будет хорошо и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели, а целью есть, безусловно, беспрекословно, безальтернативно: Украина – член ЕС и член НАТО", – добавила нардеп.

Языковая статья украинского закона "Об образовании" стала камнем преткновения в отношениях Украины и Венгрии, после чего Будапешт начал блокировать диалог НАТО с Украинским государством.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, расширил использование государственного языка в школьном обучении. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года. 6 октября 2017 года 48 народных депутатов подали в суд представление по поводу конституционности закона "Об образовании". Конституционный Суд в 2019 году признал языковую статью закона соответствующей Конституции.

После принятия закона Венгрия, Румыния и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивала на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

В ЕС заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".

Для урегулирования ситуации с Венгрией Киев предложил продлить срок имплементации языковой статьи до 2023 года (принятый закон предусматривает, что она вступит в силу в 2020-м). 15 февраля 2018 года в парламент был внесен соответствующий законопроект, но Рада его не рассмотрела, а в августе 2019 года документ был отозван.

В законе "О функционировании украинского языка как государственного", принятом Радой в апреле 2019 года, предусмотрено, что положения языковой статьи закона об образовании должны быть имплементированы в 2023 году.

В январе 2020 года Новосад заявила, что Министерство образования и науки Украины выполнило все рекомендации Венецианской комиссии по поводу закона "Об образовании".

На встрече с министром образования и науки Украины Анной Новосад 7 февраля Сийярто предложил украинской стороне уравнять венгерский язык с языком коренного народа, а также увеличить время изучения украинского языка в школах за счет увеличения количества уроков соответствующего предмета. Новосад эти предложения отклонила, заявив, что Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии.