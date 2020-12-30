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ПОЛИТИКА

Власти Харькова решили увековечить память Кернеса. Но пока не знают как

Харьковский горсовет утвердил указ об увековечивании памяти бывшего мэра города Геннадия Кернеса. Как именно будут увековечивать память, в документе не указывается.

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Кернеса похоронили 23 декабря
Кернеса похоронили 23 декабря
Фото: city.kharkov.ua

Депутаты Харьковского горсовета на заседании 30 декабря поддержали решение об увековечении памяти умершего городского головы Геннадия Кернеса, сообщает Общественное.

За проголосовали 64 депутата, против – восемь.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сказал, что Кернес являлся человеком, "который много сделал для города Харькова, и почтить мэра – святая обязанность".

Вместе с тем во время обсуждения этого решение представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Денис Невядомский отметил, что по тексту документа "вообще непонятно, как будет выполнено это решение", и добавил, что "хотелось бы больше конкретики".

В документе действительно ничего не говорится о том, каким именно способом в Харькове будут увековечивать память бывшего мэра. Отмечается лишь, что необходимо провести "меры по увековечиванию его памяти, предусмотренные действующим законодательством".

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, Харьковский горсовет
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