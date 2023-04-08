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Внутри НАТО идет "непростая дискуссия" о дальнейших шагах относительно Украины – Кулеба

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Кулеба подчеркнул, что только вступление Украины в НАТО поможет избежать агрессии России в будущем
Кулеба подчеркнул, что только вступление Украины в НАТО поможет избежать агрессии России в будущем
Фото: EPA

Украину больше не устраивает подтверждение "принципа открытых дверей", ей необходимо продвижение к членству в Альянсе, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщило LIGA.net.

По его словам, сейчас внутри НАТО идет "непростая дискуссия" о том, какой именно шаг Альянс может сделать в сторону членства Украины на саммите в Вильнюсе.

"Я четко сказал партнерам по НАТО, что нас категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей, мы постоянно слышим это с 2008 года. Пришло время открыть путь к этим дверям. Любое решение, которое будет означать, что Украина на пороге к членству в НАТО, будет считаться хорошим результатом", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина ценит военную помощь НАТО, но ключевой вопрос сейчас – это членство в Альянсе.

"Нет другого пути обеспечить безопасность и избежать агрессии России в будущем. Есть только один выход – членство Украины в НАТО, без ПДЧ и многолетних планов, четкое понимание и график, которые приведут к результату", – подчеркнул министр.

Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на этот саммит НАТО, сообщил 4 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как РФ объявила об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

4 апреля впервые с 2017 года в Брюсселе (Бельгия) состоялся саммит Украина – НАТО. Украину на заседании представлял Кулеба. По итогу заседания генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины. В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО. Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе".

Теги: НАТО, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, саммит НАТО, ПДЧ
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