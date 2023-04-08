Внутри НАТО идет "непростая дискуссия" о дальнейших шагах относительно Украины – Кулеба

Кулеба подчеркнул, что только вступление Украины в НАТО поможет избежать агрессии России в будущем Фото: EPA

По его словам, сейчас внутри НАТО идет "непростая дискуссия" о том, какой именно шаг Альянс может сделать в сторону членства Украины на саммите в Вильнюсе.

"Я четко сказал партнерам по НАТО, что нас категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей, мы постоянно слышим это с 2008 года. Пришло время открыть путь к этим дверям. Любое решение, которое будет означать, что Украина на пороге к членству в НАТО, будет считаться хорошим результатом", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина ценит военную помощь НАТО, но ключевой вопрос сейчас – это членство в Альянсе.

"Нет другого пути обеспечить безопасность и избежать агрессии России в будущем. Есть только один выход – членство Украины в НАТО, без ПДЧ и многолетних планов, четкое понимание и график, которые приведут к результату", – подчеркнул министр.

Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на этот саммит НАТО, сообщил 4 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.