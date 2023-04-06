Три страны, в числе которых США, возражают против "дорожной карты" для членства Украины в НАТО – Financial Times

Процесс сближения Украины и НАТО может замедлиться из-за позиции США и еще двух стран Фото: Петро Порошенко / Facebook

Члены Альянса пока не пришли к единой позиции по поводу того, что именно следовало бы предложить Украине на саммите в Вильнюсе, пишет издание со ссылкой на четыре источника среди официальных лиц НАТО.

По словам собеседников FT, в марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил странам-членам документ с "практическими и политическими" предложениями для Киева, и министры иностранных дел НАТО на недавней встрече в Брюсселе вели активные дебаты на базе этого документа.

Один западный чиновник сказал изданию, что союзникам предстоят "несколько недель напряженных переговоров", прежде чем они достигнут политического результата.

Как пишет FT, все члены Альянса согласны, что членство Украины в НАТО не может обсуждаться, пока идет полномасштабная война.

В то же время, по словам двух собеседников издания, которые присутствовали на переговорах в Брюсселе, все больше людей поддерживают идею предложить Украине на саммите в Вильнюсе "политическую дорожную карту" к членству в НАТО, что укрепит связи Киева с Альянсом.

США выступают против этого предложения и призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России, сообщает издание.

По информации Financial Times, в Америке обеспокоены тем, что углубление связей во время войны может стать питательной средой для российского нарратива (который, в частности, транслирует президент РФ Владимир Путин) о якобы войне НАТО и России. Вашингтон опасается, что Москва может пойти на эскалацию, в том числе развернуть ядерное оружие, пишет FT.

В материале указано, что один из вариантов, обсуждаемых союзниками, – преобразование комиссии НАТО – Украина в совет НАТО – Украина. Таким образом, поясняет FT, будет повышен статус Украины как партнера Альянса, что приведет к более активному участию страны во встречах и консультациях НАТО.

Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщил 4 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

4 апреля впервые с 2017 года в Брюсселе (Бельгия) состоялся саммит Украина – НАТО. Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. По итогу заседания генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины. В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО.

Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе" 11–12 июля. "Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркнул Кулеба.