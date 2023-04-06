ГОРДОН
 
 
МИР

Три страны, в числе которых США, возражают против "дорожной карты" для членства Украины в НАТО – Financial Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Процесс сближения Украины и НАТО может замедлиться из-за позиции США и еще двух стран
Процесс сближения Украины и НАТО может замедлиться из-за позиции США и еще двух стран
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Польша и страны Балтии настаивают на предоставлении Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО на саммите в июле 2023 года в Вильнюсе (Литва). В то же время США, Германия и Венгрия выступают против, пишет 6 апреля Financial Times в закрытой платной ленте, материал FT цитирует nv.ua.

Члены Альянса пока не пришли к единой позиции по поводу того, что именно следовало бы предложить Украине на саммите в Вильнюсе, пишет издание со ссылкой на четыре источника среди официальных лиц НАТО.

По словам собеседников FT, в марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил странам-членам документ с "практическими и политическими" предложениями для Киева, и министры иностранных дел НАТО на недавней встрече в Брюсселе вели активные дебаты на базе этого документа.

Один западный чиновник сказал изданию, что союзникам предстоят "несколько недель напряженных переговоров", прежде чем они достигнут политического результата.

Как пишет FT, все члены Альянса согласны, что членство Украины в НАТО не может обсуждаться, пока идет полномасштабная война.

В то же время, по словам двух собеседников издания, которые присутствовали на переговорах в Брюсселе, все больше людей поддерживают идею предложить Украине на саммите в Вильнюсе "политическую дорожную карту" к членству в НАТО, что укрепит связи Киева с Альянсом.

США выступают против этого предложения и призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России, сообщает издание.

По информации Financial Times, в Америке обеспокоены тем, что углубление связей во время войны может стать питательной средой для российского нарратива (который, в частности, транслирует президент РФ Владимир Путин) о якобы войне НАТО и России. Вашингтон опасается, что Москва может пойти на эскалацию, в том числе развернуть ядерное оружие, пишет FT.

В материале указано, что один из вариантов, обсуждаемых союзниками, – преобразование комиссии НАТО – Украина в совет НАТО – Украина. Таким образом, поясняет FT, будет повышен статус Украины как партнера Альянса, что приведет к более активному участию страны во встречах и консультациях НАТО.

Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО в Вильнюсе, сообщил 4 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

4 апреля впервые с 2017 года в Брюсселе (Бельгия) состоялся саммит Украина – НАТО. Украину на заседании представлял глава МИД Дмитрий Кулеба. По итогу заседания генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины. В свою очередь, Кулеба отметил, что Украина однозначно будет стремиться к полноценному членству в НАТО.

Он добавил, что теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе" 11–12 июля. "Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.

Зеленский заявлял, что Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, НАТО, Польша, Венгрия, оккупация, Йенс Столтенберг, дебаты, военная помощь, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, саммит НАТО, членство, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей
Галина ГРИШИНА
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Как перестать грызть ногти. Советы, которые работают
Галина ГРИШИНА
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
Галина ГРИШИНА
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
Галина ГРИШИНА
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
Галина ГРИШИНА
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Галина ГРИШИНА
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Галина ГРИШИНА
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (125830)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (119493)
3
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (108460)
4
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (73741)
5
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (54952)
6
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (53943)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (52212)
8
Названа самая модная стрижка 2023 года (46428)
 
 
 
 