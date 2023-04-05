Стефанчук анонсировал встречу спикеров парламентов стран-членов Альянса и Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе

Стефанчук рассчитывает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты "четкие решения по процедуре вступления Украины в НАТО" Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Об этом 5 апреля в Facebook проинформировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В начале июня в Вильнюсе пройдет встреча спикеров парламентов стран-членов НАТО + Украина, – написал спикер Рады. – Роль парламентов значительна в подготовке соответствующих решений саммита, поэтому рассчитываю на мощную поддержку Сейма Литвы. И поэтому встреча в июне на уровне спикеров парламентов, предваряющая главный саммит, будет еще одной возможностью проговорить с партнерами важность членства Украины в Альянсе".

Стефанчук добавил, что рассчитывает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты "четкие решения по процедуре вступления Украины в НАТО".

Саммит НАТО в Вильнюсе 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухарестского саммита Альянса 2008 года, заявил 4 апреля по итогам заседания комиссии Украина – НАТО глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.