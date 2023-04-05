Стефанчук анонсировал встречу спикеров парламентов стран-членов Альянса и Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе

Об этом 5 апреля в Facebook проинформировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"В начале июня в Вильнюсе пройдет встреча спикеров парламентов стран-членов НАТО + Украина, – написал спикер Рады. – Роль парламентов значительна в подготовке соответствующих решений саммита, поэтому рассчитываю на мощную поддержку Сейма Литвы. И поэтому встреча в июне на уровне спикеров парламентов, предваряющая главный саммит, будет еще одной возможностью проговорить с партнерами важность членства Украины в Альянсе".
Стефанчук добавил, что рассчитывает, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты "четкие решения по процедуре вступления Украины в НАТО".
Саммит НАТО в Вильнюсе 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухарестского саммита Альянса 2008 года, заявил 4 апреля по итогам заседания комиссии Украина – НАТО глава МИД Дмитрий Кулеба.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.