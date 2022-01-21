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Встреча Блинкена с Лавровым и военная помощь Украине. Главное за день

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Блинкен (слева) и Лавров (справа) провели переговоры в Женеве
Блинкен (слева) и Лавров (справа) провели переговоры в Женеве
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 21 января.

Военная помощь Украине

Соединенные Штаты планируют передать Украине вертолеты Ми-17 на фоне возможного вторжения РФ. Конкретная дата, когда Штаты планируют отправить вертолеты, пока не названа.

Кроме того, шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу – госпрограмме Штатов, по которой они поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие.

Также о предоставлении помощи заявили Литва, Латвия и Эстония. Литва и Латвия поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а Эстония – противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Встреча Блинкена и Лаврова

В Женеве прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По ее итогам Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, Лавров – что ждет ответа по "гарантиям безопасности".

Также Блинкен отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния.

Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение с 24 января перевести Ивано-Франковскую область в "красную" зону карантина. В области превышены три индикаторных показателя, определенные в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

Режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

Задержанного в Италии по запросу Российской Федерации украинского режиссера Евгения Лавренчука перевели из следственного изолятора под домашний арест. Мать режиссера сообщила, что ей удалось пообщаться с сыном. По ее словам, он "в бодром настроении", жалоб на здоровье нет.

Украина утвердила состав сборной на Олимпиаду

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Олимпиада 2022, Сергей Лавров, военная помощь, Ивано-Франковская область, карантин, Энтони Блинкен, война в Украине, Евгений Лавренчук
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