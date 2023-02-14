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Яценюк: Европейское турне Зеленского попадет в учебники истории

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Зеленский (на фото) посетил три столицы, отметил Яценюк
Зеленский (на фото) посетил три столицы, отметил Яценюк
Фото: president.gov.ua

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского 8–9 февраля является "историческим".

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Вот точно историческое, однозначно, я вам говорю. Оно точно попадет в учебники истории. Я слушаю то, что говорит Зеленский. Еще раз повторюсь, что тексты, которые пишут президенту, которые произносит президент, вообще заслуживают отдельного издания, отдельной книги", – подчеркнул Яценюк.

По его словам, "речи и произнесение этих речей заслуживают высоких исторических оценок".

"Сам визит столь же исторический. Почему я знаю, что такое эти визиты? Он посетил три столицы, Зеленский, а в 2015 году я тоже посетил за три дня три столицы. Это был Вашингтон, это президент Соединенных Штатов и вице-президент. Затем перелетел в Торонто, это был премьер-министр Канады [Стивен] Харпер. А потом сразу на третий день прилетел в Лондон, тогда был премьер-министром Великобритании [Дэвид] Кэмерон. Я знаю, каких это стоит невероятных человеческих усилий. Не просто логистика, перелет и так далее, а общение, выступления, – сказал Яценюк. – Поэтому однозначно Зеленскому зачет серьезный, с высокой оценкой за это историческое турне в масштабах мировой истории".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Вечером 8 февраля он прибыл во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель.

9 февраля украинский президент впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Это вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Франция, Великобритания, Лондон, Брюссель, переговоры, Париж, история, Владимир Зеленский, президент, визит, интервью, премьер-министр, встреча, ЕС
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