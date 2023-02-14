Яценюк: Европейское турне Зеленского попадет в учебники истории

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Вот точно историческое, однозначно, я вам говорю. Оно точно попадет в учебники истории. Я слушаю то, что говорит Зеленский. Еще раз повторюсь, что тексты, которые пишут президенту, которые произносит президент, вообще заслуживают отдельного издания, отдельной книги", – подчеркнул Яценюк.
По его словам, "речи и произнесение этих речей заслуживают высоких исторических оценок".
"Сам визит столь же исторический. Почему я знаю, что такое эти визиты? Он посетил три столицы, Зеленский, а в 2015 году я тоже посетил за три дня три столицы. Это был Вашингтон, это президент Соединенных Штатов и вице-президент. Затем перелетел в Торонто, это был премьер-министр Канады [Стивен] Харпер. А потом сразу на третий день прилетел в Лондон, тогда был премьер-министром Великобритании [Дэвид] Кэмерон. Я знаю, каких это стоит невероятных человеческих усилий. Не просто логистика, перелет и так далее, а общение, выступления, – сказал Яценюк. – Поэтому однозначно Зеленскому зачет серьезный, с высокой оценкой за это историческое турне в масштабах мировой истории".
8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Вечером 8 февраля он прибыл во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель.
9 февраля украинский президент впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Это вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США.