Яценюк: Европейское турне Зеленского попадет в учебники истории

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Вот точно историческое, однозначно, я вам говорю. Оно точно попадет в учебники истории. Я слушаю то, что говорит Зеленский. Еще раз повторюсь, что тексты, которые пишут президенту, которые произносит президент, вообще заслуживают отдельного издания, отдельной книги", – подчеркнул Яценюк.

По его словам, "речи и произнесение этих речей заслуживают высоких исторических оценок".

"Сам визит столь же исторический. Почему я знаю, что такое эти визиты? Он посетил три столицы, Зеленский, а в 2015 году я тоже посетил за три дня три столицы. Это был Вашингтон, это президент Соединенных Штатов и вице-президент. Затем перелетел в Торонто, это был премьер-министр Канады [Стивен] Харпер. А потом сразу на третий день прилетел в Лондон, тогда был премьер-министром Великобритании [Дэвид] Кэмерон. Я знаю, каких это стоит невероятных человеческих усилий. Не просто логистика, перелет и так далее, а общение, выступления, – сказал Яценюк. – Поэтому однозначно Зеленскому зачет серьезный, с высокой оценкой за это историческое турне в масштабах мировой истории".

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