"Яйца по 17 грн больше не пройдут". Добродомов подал свою кандидатуру в члены Общественного антикоррупционного совета Минобороны

Добродомов призвал поддержать его в ходе голосования, которое стартовало сегодня в 8.00 и продлится до 20.00 на сайте оборонного ведомства.
"Считаю, что после громких скандалов с закупкой продуктов питания для наших военных подобное повториться не может. От слова – совсем! И именно общественный контроль над этими процессами непосредственно внутри самого военного ведомства должен сделать это невозможным!" – написал экс-нардеп.
Он отметил, что антикоррупционный опыт работы в журналистике и в парламенте позволит ему "остановить любые, даже самые замысловатые схематозы".
"А тот, кто знает мою открытость, подтвердит – попытка какого-либо позорного действия или манипуляции в Минобороны сразу будет достоянием общественности. Следовательно – никакие "яйца по 17 грн/шт" больше точно не пройдут!" – подчеркнул Добродомов.
Он также добавил, что в случае избрания членом Общественного антикоррупционного совета МО инициирует расследование "всех сомнительных предварительных договоров и сделок, которые там произошли с начала войны, но огласки еще не получили".
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство якобы закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по этому поводу. В компании опровергли завышение цен и пояснили, почему сравнение цены на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью услуги в контракте – неправильно и манипулятивно.
Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".
Министерство обороны Украины 28 февраля заявило, что 20 февраля в восемь договоров на закупку услуги по организации питания для украинских военнослужащих внесли изменения. Заявление и каталоги с ценами на продукцию – приложения к договорам – опубликованы на сайте министерства.