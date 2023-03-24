"Яйца по 17 грн больше не пройдут". Добродомов подал свою кандидатуру в члены Общественного антикоррупционного совета Минобороны

Добродомов отметил, что антикоррупционный опыт работы в журналистике и в парламенте позволит ему "остановить любые, даже самые замысловатые, схематозы" Фото: Dmytro Dobrodomov / Facebook

Добродомов призвал поддержать его в ходе голосования, которое стартовало сегодня в 8.00 и продлится до 20.00 на сайте оборонного ведомства.

"Считаю, что после громких скандалов с закупкой продуктов питания для наших военных подобное повториться не может. От слова – совсем! И именно общественный контроль над этими процессами непосредственно внутри самого военного ведомства должен сделать это невозможным!" – написал экс-нардеп.

Он отметил, что антикоррупционный опыт работы в журналистике и в парламенте позволит ему "остановить любые, даже самые замысловатые схематозы".

"А тот, кто знает мою открытость, подтвердит – попытка какого-либо позорного действия или манипуляции в Минобороны сразу будет достоянием общественности. Следовательно – никакие "яйца по 17 грн/шт" больше точно не пройдут!" – подчеркнул Добродомов.

Он также добавил, что в случае избрания членом Общественного антикоррупционного совета МО инициирует расследование "всех сомнительных предварительных договоров и сделок, которые там произошли с начала войны, но огласки еще не получили".