Зеленский анонсировал еще одну встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки", поскольку "они обсудили еще не все вопросы". Об этом он сказал в разговоре с журналистами во время рабочей поездки в Одесскую область 12 сентября, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров [стран "Нормандской четверки"]. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", – сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что самое главное решение после встречи на уровне политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября – это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе.
"Довольны ли мы на 100%? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", – указал президент Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться, несмотря на попытки его сорвать.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
11 сентября в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.