Зеленский анонсировал еще одну встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки"

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" не поставили точку во многих вопросах, поэтому проведут еще одну встречу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу советников лидеров стран "Нормандской четверки", поскольку "они обсудили еще не все вопросы". Об этом он сказал в разговоре с журналистами во время рабочей поездки в Одесскую область 12 сентября, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров [стран "Нормандской четверки"]. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что самое главное решение после встречи на уровне политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября – это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе.

"Довольны ли мы на 100%? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", – указал президент Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться, несмотря на попытки его сорвать.