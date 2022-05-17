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Зеленский: Эмбарго на нефть из России – в интересах не только Украины, но и всей Европы

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Зеленский поблагодарил политиков, которые выступают за введение эмбарго
Зеленский поблагодарил политиков, которые выступают за введение эмбарго
Фото: ЕРА

Европейскому союзу следует ввести шестой пакет санкций портив России, включительно с эмбарго на российскую нефть. Об этом 17 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, его видеообращение опубликовано в Facebook Офиса президента.

"Работаем также и над тем, чтобы Европейский союз все-таки согласовал шестой пакет санкций против России. Нефтяное эмбарго должно быть его частью, и это в интересах не только нашего государства, но и всей Европы", – сказал президент.

Он выразил благодарность "тем лидерам континента, которые это осознают и помогают с продвижением соответствующего решения".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1433770860430023/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, которая открыто напала на Украину. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Кулеба отметил 16 мая, что ЕС готов начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ. В то же время глава МИД не верит, что шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть принят без эмбарго на российскую нефть, единственный вопрос – "когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло".

16 мая по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Теги: Россия, санкции, война, нефть, вторжение, эмбарго, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Евросоюз
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