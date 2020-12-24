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Зеленский подписал закон об ответственности за недостоверное декларирование

Закон, который подписал президент Владимир Зеленский, частично возвращает ответственность за недостоверное декларирование, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины.

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Зеленский подписал закон 23 декабря
Зеленский подписал закон 23 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1074-ІХ об ответственности за недостоверное электронное декларирование. Об этом 23 декабря сообщила его пресс-служба.

"Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного Суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и закон "О предотвращении коррупции", – говорится в сообщении.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

4 декабря Верховная Рада приняла другой законопроект №4460-д, который предусматривает наказание за недостоверную информацию в электронных декларациях. Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества". 7 декабря документ передали на подпись Зеленскому.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский говорил, что этот закон является временным компромиссным вариантом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Конституционный Суд, декларация, Владимир Зеленский, КСУ, декларирование, электронное декларирование
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