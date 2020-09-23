Зеленский рассказал послам стран "Большой семерки" и ЕС о ситуации вокруг антикоррупционных органов

В Николаеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза, аккредитованными в Украине. Он проинформировал дипломатов о перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов и Нацбанка, а также о подготовке к проведению местных выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с послами стан "Большой семерки" и Европейского союза, которая прошла 23 сентября в Николаеве, указал на важности сохранения независимости антикоррупционных органов. Об этом информирует пресс-служба президента.

По словам главы государства, его позиция такова: все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, Высшего антикоррупционного суда. В то же время – требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", – заявил Зеленский.

На встрече с дипломатами из стран G7 и ЕС украинский президент также отметил, что выступает за сохранение независимости Национального банка и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Участники встречи обсудили перспективы ключевых экономических реформ в Украине и подготовку к местным выборам.

17 сентября Верховная Рада утвердила кандидатуры в комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

О риске потери Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом и безвиза с ЕС в связи с решением Рады заявили евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер.

ЕС и США сообщили, что "приняли к сведению решение Рады". "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – отметили дипломаты.

Побывавший с визитом в Украине верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил: "Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебная реформа имеют решающее значение для ответа на чаяния украинского народа". Он отметил, что сейчас риска потери Украиной безвиза нет.

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".