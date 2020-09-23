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ПОЛИТИКА

Зеленский рассказал послам стран "Большой семерки" и ЕС о ситуации вокруг антикоррупционных органов

В Николаеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза, аккредитованными в Украине. Он проинформировал дипломатов о перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов и Нацбанка, а также о подготовке к проведению местных выборов.

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Зеленский заявил зарубежным дипломатам, что выступает за обеспечение права украинских граждан видеть действенную работу антикоррупционных органов
Зеленский заявил зарубежным дипломатам, что выступает за обеспечение права украинских граждан видеть действенную работу антикоррупционных органов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с послами стан "Большой семерки" и Европейского союза, которая прошла 23 сентября в Николаеве, указал на важности сохранения независимости антикоррупционных органов. Об этом информирует пресс-служба президента.

По словам главы государства, его позиция такова: все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, Высшего антикоррупционного суда. В то же время – требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", – заявил Зеленский.

На встрече с дипломатами из стран G7 и ЕС украинский президент также отметил, что выступает за сохранение независимости Национального банка и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Участники встречи обсудили перспективы ключевых экономических реформ в Украине и подготовку к местным выборам.

17 сентября Верховная Рада утвердила кандидатуры в комиссию по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

О риске потери Украиной сотрудничества с Международным валютным фондом и безвиза с ЕС в связи с решением Рады заявили евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер.

ЕС и США сообщили, что "приняли к сведению решение Рады". "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – отметили дипломаты.

Побывавший с визитом в Украине верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил: "Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебная реформа имеют решающее значение для ответа на чаяния украинского народа". Он отметил, что сейчас риска потери Украиной безвиза нет.

Офис президента Украины ответил, что принял к сведению критику, и призвал "воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства".

Теги: реформы, Большая семерка, Владимир Зеленский, НАБУ, дипломаты, Евросоюз, САП
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