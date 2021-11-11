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В Минцифры сообщили, сколько призовых выплатили "белым" хакерам за взлом "Дії"

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Федоров рассказал, что Минцифры выплатило "белым" хакерам $1,9 тыс. за поиск уязвимостей в "Дії"
Федоров рассказал, что Минцифры выплатило "белым" хакерам $1,9 тыс. за поиск уязвимостей в "Дії"
Фото: Mykhailo Fedorov / Facebook

В ходе баг-баунти приложения "Дія" "белые" хакеры нашли уязвимости, не критичные для работы системы. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 10 ноября.

"Сначала уязвимости искали только хакеры из Украины, теперь – со всего мира. Все это – маленькие уязвимости низшего сорта, они не критичны для функционирования системы, но все равно это важно для нас. Мы платим средства, пока небольшие – из общего бюджета $35 тыс. выплатили $1,9 тыс.", – сказал он. 

В Минцифры сообщали, что для поиска уязвимостей "белые" хакеры используют специально созданную для этого копию "Дії". По состоянию на 12 сентября хакерам не удалось найти ни одной уязвимости, говорил Федоров.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

Баг-баунти Минцифры первый раз запускало в конце 2020 года. Тогда, по словам руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника, нашли несколько технических багов самого низкого уровня, которые не имеют опасности для пользователей.

Второй этап начался в конце июля 2021 года, он будет продолжаться шесть месяцевПризовой фонд конкурса – 1 млн грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: хакеры, выплаты, приложение, Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры
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