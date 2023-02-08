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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям Краматорска

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова направил гуманитарный груз для жителей Краматорска. Почти 2 тыс. продуктовых наборов будут переданы незащищенным категориям населения, а также тем людям, чьи дома пострадали от ракетного удара 1 февраля. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Фонда.

"Фонд готов оказать и другую помощь всем пострадавшим в результате этой трагедии – речь идет о помощи в лечении и реабилитации всех пострадавших, независимо от возраста и степени тяжести ранения, а также психологической поддержке. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001", – сообщили в орагнизации.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу, а вечером – по жилому дому в Краматорске. Вследствие удара по дому погибло четыре человека.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.

Теги: Донецкая область, СКМ, продукты, Краматорск, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, лечение, война России против Украины
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