Энергетики ДТЭК вернули свет для 10 тыс. семей в Донецкой области

Электроснабжение снова доступно для почти 10 тыс. домохозяйств. По информации Генштаба ВСУ, враг не прекращает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Продолжает ракетные обстрелы и авиаудары. В частности, вчера от двух ракетных ударов пострадал Краматорск.
"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения пока 105 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.
Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветровых и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.