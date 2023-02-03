Энергетики ДТЭК вернули свет для 10 тыс. семей в Донецкой области

Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения пока 105 населенных пунктов, где специалисты не имеют доступа к проведению работ Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Электроснабжение снова доступно для почти 10 тыс. домохозяйств. По информации Генштаба ВСУ, враг не прекращает наступательные действия на лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Продолжает ракетные обстрелы и авиаудары. В частности, вчера от двух ракетных ударов пострадал Краматорск.

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения пока 105 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.