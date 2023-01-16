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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова передал для мариупольцев в Черкассах почти 2 тыс. гуманитарных наборов

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с центрами "Я – Мариуполь", функционирующими по всей Украине, передал переселенцам из Мариуполя, с началом войны переехавшим в Черкассы, почти 2 тыс. гуманитарных наборов. Об этом сообщили 16 января в пресс-службе Фонда.

Речь идет как о продовольственной поддержке, так и обеспечении мариупольцев средствами личной гигиены.

"В состав продуктовой поддержки вошли: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В упаковке со средствами гигиены: зубные щетки и паста, туалетное мыло, шампунь, гели для душа и стиральный порошок", – сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

2 января 2023 года Мариупольский горсовет сообщал, что жители оккупированного города встретили Новый год без тепла, воды и света.

Теги: Черкассы, СКМ, Мариуполь, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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