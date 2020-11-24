"Главное – не забыть кошелек". Степанов описал общение украинцев с медиками

Украинцам приходится "благодарить" медиков, потому что их зарплаты – самые низкие в стране, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Из-за недофинансирования медицинской системы деньги приходится тратить пациентам. Об этом 24 ноября на брифинге заявил инфицированный коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы, когда вызываем "скорую" или едем в больницу, то всегда главное – не забыть кошелек, потому что приходится... покупать лекарства или быть "благодарными" врачам, медицинским сестрам за ту помощь, которую они предоставляли. Потому что все мы знаем: зарплата медицинских работников – самая низкая в стране", – сказал министр.

По его словам, "ситуацию нужно исправлять".

Степанов подчеркнул, что в других странах, в частности в Великобритании, медицинскую систему финансируют лучше, чем в Украине.

"Каждый год увеличивается количество врачей, медицинских сестер, которые просто выезжают за границу. (...) Они выезжают с одной целью – потому что те зарплаты, которые платятся в наших больницах, те зарплаты, которые платит государство за работу, за ответственность, которую несут врачи, – точно не могут устраивать", – заявил глава Минздрава Украины.

Степанов неоднократно жаловался на недофинансирование системы здравоохранения Украины и выступал за повышение выплат отрасли в 2021 бюджетном году. 18 ноября он заявлял, что эпидемия коронавирусной инфекции обострила проблемы украинской медицины, над которой "просто издевались 29 лет независимости".