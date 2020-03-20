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ICTV во время обращения Зеленского на том же экране анонсировал фильм "Сумасшедший дом"

Пользователи сети обратили внимание на странную плашку во время трансляции телеканалом ICTV очередного обращения президента Украины Владимира Зеленского.

Курьезный случай произошел во время выступления Зеленского
Курьезный случай произошел во время выступления Зеленского
Фото: Oleg Sinelnikov / Facebook

Телеканал ICTV во время обращения президента Украины Владимира Зеленского анонсировал показ фильма "Сумасшедший дом" на том же экране. Это заметил пользователь Facebook Олег Синельников.

"ICTV, прекратите", – прокомментировал ситуацию пользователь.

https://www.facebook.com/oleg.sinelnikov.73/posts/3568251206582352

ICTV уже не впервые оказывается в центре скандала, связанного с трансляцией обращения Зеленского. 17 марта трансляцию видеообращения президента, во время которого он объяснил введение карантина и обратился к находящимся за рубежом украинцам, на ICTV сопровождали курьезные подписи: "Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину", "Крістіане, принеси драбину", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Тіло підтягували вже після смерті" и т.д.

На следующий день телеканал принес свои извинения, объяснив, что причиной таких субтитров была техническая ошибка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 20 марта зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

Теги: Украина, ICTV, Владимир Зеленский
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