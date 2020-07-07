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Кабмин Украины изучает опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября – Офис президента

В правительстве Украины подчеркнули, что особенно важным новый учебный год будет для первоклассников, сообщает Офис президента.

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Кабмин изучает практики преодоления коронавирусной инфекции за рубежом
Кабмин изучает практики преодоления коронавирусной инфекции за рубежом
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины изучает опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили на совещании 7 июля, состоявшемся под его председательством, сообщает Офис президента.

В правительстве подчеркнули, что особенно важным новый учебный год будет для первоклассников.

Сейчас Кабмин изучает практики преодоления коронавирусной инфекции за рубежом.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания отметил уменьшение числа людей, у которых фиксируется пневмония. По его словам, у каждого из 21 человека, который умер от последствий COVID-19 за минувшие сутки, были серьезные сопутствующие заболевания.

В Украине 2019 – 2020 учебный год из-за карантина решили завершить дистанционно.

Кабинет Министров Украины еще не определился по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников. 23 июня тогдашний и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса – с 17 сентября.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607, умерли 1283 человека, 22 193 инфицированных уже вылечились.

С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 3569 детей, 19 из них – за минувшие сутки.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, учебный год, пневмония, школьники, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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