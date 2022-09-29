Канада поможет Украине восстановить железнодорожную инфраструктуру

С 24 февраля повреждены или потерян контроль на 6 тыс. км путей железной дороги Фото: depositphotos.com

В министерстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения России повреждены или потерян контроль на 6 тыс. км путей железной дороги, разрушены 50 мостов, перестали функционировать десятки вокзалов и станций.

"Вместе с канадскими партнерами договорились о создании совместной рабочей группы, где вместе определим приоритетные проекты сотрудничества. Рассчитываем, что уже в ближайшее время выйдем на конкретные проекты и приступим к их воплощению в жизнь" – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В частности, Канадская тихоокеанская железнодорожная компания и Канадская национальная железная дорога окажут экспертную поддержку "Укрзалізниці" в вопросах управления железной дорогой, развития логистических возможностей и восстановления инфраструктуры.

Также Кубраков пригласил канадских партнеров к участию в реализации ключевых инфраструктурных проектов в сферах дорожного хозяйства, развитии водного транспорта и портовой отрасли.