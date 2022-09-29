Канада поможет Украине восстановить железнодорожную инфраструктуру

В министерстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения России повреждены или потерян контроль на 6 тыс. км путей железной дороги, разрушены 50 мостов, перестали функционировать десятки вокзалов и станций.
"Вместе с канадскими партнерами договорились о создании совместной рабочей группы, где вместе определим приоритетные проекты сотрудничества. Рассчитываем, что уже в ближайшее время выйдем на конкретные проекты и приступим к их воплощению в жизнь" – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
В частности, Канадская тихоокеанская железнодорожная компания и Канадская национальная железная дорога окажут экспертную поддержку "Укрзалізниці" в вопросах управления железной дорогой, развития логистических возможностей и восстановления инфраструктуры.
Также Кубраков пригласил канадских партнеров к участию в реализации ключевых инфраструктурных проектов в сферах дорожного хозяйства, развитии водного транспорта и портовой отрасли.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет. Общее количество проектов – 850.