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ОБЩЕСТВО

Канада поможет Украине восстановить железнодорожную инфраструктуру

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С 24 февраля повреждены или потерян контроль на 6 тыс. км путей железной дороги
С 24 февраля повреждены или потерян контроль на 6 тыс. км путей железной дороги
Фото: depositphotos.com

Канада предоставит Украине помощь в восстановлении железнодорожной инфраструктуры. Об этом Министерство инфраструктуры сообщило 29 сентября в Facebook.

В министерстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения России повреждены или потерян контроль на 6 тыс. км путей железной дороги, разрушены 50 мостов, перестали функционировать десятки вокзалов и станций.

"Вместе с канадскими партнерами договорились о создании совместной рабочей группы, где вместе определим приоритетные проекты сотрудничества. Рассчитываем, что уже в ближайшее время выйдем на конкретные проекты и приступим к их воплощению в жизнь" – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В частности, Канадская тихоокеанская железнодорожная компания и Канадская национальная железная дорога окажут экспертную поддержку "Укрзалізниці" в вопросах управления железной дорогой, развития логистических возможностей и восстановления инфраструктуры.

Также Кубраков пригласил канадских партнеров к участию в реализации ключевых инфраструктурных проектов в сферах дорожного хозяйства, развитии водного транспорта и портовой отрасли.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0pQpoFdPQvb7o5JT8tSJdRjofTvXR2CkFEAqbEWdJc7jcJfAEXNrW7WHspvCsd93hl

Контекст:

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет. Общее количество проектов – 850.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Канада, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, железная дорога, война России против Украины, Александр Кубраков
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