Командование Воздушных сил Украины отреагировало на ход расследования катастрофы самолета Ан-26Ш

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов считает, что нужно дождаться официальных заявлений по расследованию катастрофы учебного самолета Ан-26Ш под Харьковом и выводов экспертиз.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины воздерживается от комментариев, которые могут повлиять на работу комиссий, расследующих катастрофу учебного самолета Ан-26Ш в Харьковской области. Об этом сказал в интервью агентству "РБК-Украина" командующий Воздушными силами ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.

"Правительственная комиссия и комиссия Министерства обороны [ведут расследование], кроме того работают следователи правоохранительных органов. Все обстоятельства будут установлены ими. Мы максимально способствуем, передали всю необходимую для следствия информацию", – заявил генерал-полковник.

Командующий считает, что нужно дождаться окончательных официальных заявлений по расследованию и выводов экспертиз.

"Это вопрос очень чувствительный, и важно, чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссий, искажения фактов, в том числе и информационного", – пояснил военный.

Дроздов подтвердил, что парк военной авиационной техники Вооруженных сил Украины нуждается в обновлении.

Проблему технической неисправности украинских военных самолетов затронул и глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы учебного самолета Ан-26Ш в Харьковской области, вице-премьер Олег Уруский. Он указывал, что одной из причин трагедии стали технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Человеческий фактор, по его словам, сыграл не последнюю роль в катастрофе.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

20 октября в Гештабе ВСУ заявили, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.