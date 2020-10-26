Командующий Воздушными силами рассказал, насколько в Украине устарел военный авиапарк

Украинские военные летают на самолетах, рабочее состояние которых поддерживается лишь благодаря ремонту. За время независимости Украины армия не получила ни одного военного самолета, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

Парк военной авиационной техники Вооруженных сил Украины нуждается в обновлении. Сейчас военные защищают воздушные границы страны на самолетах, которые были выпущены с 1968-го до 1991 года, рассказал в интервью агентству "РБК-Украина" командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов.

Самые старые самолеты, по его словам, военно-транспортные. Им от 52 лет.

"Ударная, истребительная и разведывательная авиация – Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР с 1981-го по 1991 год выпуска. За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета", – сказал командующий.

Летчики регулярно проводят немало летных смен. Если позволяют погодные условия, в бригадах тактической авиации бывает три-четыре летные смены в неделю, уточнил он.

Состояние авиационной техники поддерживается исключительно благодаря ремонту и модернизации, заявил Дроздов.

"Но ремонты тоже разные: продление ресурса, регламентные работы. Они проводятся как силами техническо-эксплуатационных частей бригад, так и авиационно-ремонтных предприятий", – констатировал он.

В Украине, по информации Дроздова, около 10 предприятий, которые ремонтируют и модернизируют технику советского производства на вооружении ВСУ.

В то же время он отметил, что ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно, ведь происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета.

"Вероятно, лет через 10 столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи", – резюмировал военный.

Проблему технической неисправности украинских военных самолетов затронул и глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы учебного самолета Ан-26Ш в Харьковской области, вице-премьер Олег Уруский. Он указывал, что одной из причин трагедии стали технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Человеческий фактор, по его словам, сыграл не последнюю роль в катастрофе.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

20 октября в Генштабе ВСУ заявили, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.