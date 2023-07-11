"Дерусификация Лавры". В Киево-Печерской лавре госкомиссия опечатала два магазина Московского патриархата – Минкульт

В пресс-службе УПЦ МП пожаловались, что представители заповедника работают с привлечением спецслужб Фото: Адвокат Микита Чекман / Telegram

По его словам, ограничен доступ еще два корпуса, которые использовались УПЦ.

"Дерусификация Лавры. Комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" сегодня осмотрела и опечатала два корпуса: церковный магазин №68, торговый павильон №115", – сообщил Ткаченко.

В пресс-службе УПЦ МП пожаловались, что специалисты заповедника работают с привлечением спецслужб и правоохранителей.

"Представители заповедника опечатывают корпуса в Лавре с помощью силовиков. "Красные береты" и правоохранители заблокировали входы в 54 и 58 корпуса", – говорится в сообщении.

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале опубликовал фото работы комиссии в 54 корпусе, назвав его "захватом".

Предыдущие действия комиссии проходили 6 июля. Тогда опечатали 70 корпус, где располагалась резиденция митрополита Онуфрия.

Позже министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил осмотр и опечатывание трех помещений нижней Лавры. По его словам, там зафиксировали полное игнорирование санитарных и противопожарных норм.