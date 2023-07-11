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"Дерусификация Лавры". В Киево-Печерской лавре госкомиссия опечатала два магазина Московского патриархата – Минкульт

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В пресс-службе УПЦ МП пожаловались, что представители заповедника работают с привлечением спецслужб
В пресс-службе УПЦ МП пожаловались, что представители заповедника работают с привлечением спецслужб
Фото: Адвокат Микита Чекман / Telegram

Комиссия Министерства культуры Украины, работающая над передачей Киево-Печерской лавры после аренды Украинской православной церкви Московского патриархата, 11 июля продолжила осмотр и опечатывание помещений. Об этом глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

По его словам, ограничен доступ еще два корпуса, которые использовались УПЦ.

"Дерусификация Лавры. Комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" сегодня осмотрела и опечатала два корпуса: церковный магазин №68, торговый павильон №115", – сообщил Ткаченко.

В пресс-службе УПЦ МП пожаловались, что специалисты заповедника работают с привлечением спецслужб и правоохранителей.

"Представители заповедника опечатывают корпуса в Лавре с помощью силовиков. "Красные береты" и правоохранители заблокировали входы в 54 и 58 корпуса", – говорится в сообщении.

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман в своем Telegram-канале опубликовал фото работы комиссии в 54 корпусе, назвав его "захватом".

Предыдущие действия комиссии проходили 6 июля. Тогда опечатали 70 корпус, где располагалась резиденция митрополита Онуфрия.

Позже министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил осмотр и опечатывание трех помещений нижней Лавры. По его словам, там зафиксировали полное игнорирование санитарных и противопожарных норм.

Контекст:

79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

Митрополит Павел (Лебедь), который был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Позже комиссия продолжила работу в Лавре, она завершилась 5 июня. Заповедник направил УПЦ МП требование освободить занимаемые помещения на территории Лавры.

4 июля верующие УПЦ МП не дали комиссии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" проверить и опечатать освобожденные корпуса на территории нижней Лавры.

Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко, Минкульт, заповедник
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