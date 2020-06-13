Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Ляшко назвал условия усиления карантина в регионах

Решение о том, какие именно карантинные меры должны быть усилены, принимает региональная власть, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: Региональная комиссия техногенной и экологической безопасности принимает решение о том, как они отходят назад
Ляшко: Региональная комиссия техногенной и экологической безопасности принимает решение о том, как они отходят назад
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Регионы должны принимать решения об усилении карантинных мероприятий, если в течение трех дней фиксируется повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Решение о том, какие именно карантинные меры должны быть усилены, принимает региональная власть, отметил он.

"Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд есть превышение показателей, которые характеризуют возможность запуска смягчения, инцидентность, заполненность коек и уровни тестирования, то региональная комиссия техногенной и экологической безопасности принимает решение о том, как они отходят назад, какие смягчения, которые они допустили, надо отменять, и переходить на более жесткий режим", – заявил Ляшко.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции ввели 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии, что в регионе регистрируется не больше 12 новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения, больницы заполнены не больше чем наполовину, а количество тестирований превышает 12 на 100 тыс. населения.

Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших – более 680 новых случаев за сутки. По состоянию на утро 12 июня всего подтверждено 29 753 случая инфицирования коронавирусом, умерло 870 человек, а 13 567 выздоровели.

Сегодня советник мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что в Киеве рассматривают возможность усиления карантинаВо Львовской области карантин из-за коронавируса продлили еще на неделю.

Теги: Украина, карантин, безопасность, власть, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS