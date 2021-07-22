"Метинвест" вакцинировал футболистов "Шахтера"

"Метинвест" является социально ответственной компанией. Мы считаем, что наш персонал – это главное достижение, а потому очень заботимся об их здоровье. Именно поэтому наша компания первой присоединилась к программе вакцинации от Министерства здравоохранения, организовав вакцинацию не только для сотрудников, но и членов их семей. Сегодня мы пригласили в футбольную команду "Шахтер" также присоединиться к вакцинации, предоставив необходимую площадку и инфраструктуру на своей территории", – рассказал руководитель HR-департамента "Метинвест" Александр
Он добавил, что рассчитывает на пример, который футболисты подадут для всех украинцев, которые еще не вакцинировались.
"Учитывая то, что сейчас происходит в мире, пожалуй, вакцинация – это единственное, что может помочь в борьбе с пандемией. В моем окружении было несколько случаев, которые меня убедили окончательно, что вакцинация позволяет либо вообще не заболеть, либо перенести болезнь гораздо легче. Мир прогрессирует, поэтому мы должны довериться и вакцинироваться, если хотим, чтобы наши близкие и родные были здоровыми, – отметил вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов. – Мы вынуждены каждые три-четыре дня сдавать тесты. От нас этого требуют УЕФА, ФИФА, также местные власти. Поскольку мы, спортсмены, постоянно участвуем в играх, а также многих других мероприятиях, постоянные тестирования уже понемногу надоедают".
Если все футболисты и персонал будут вакцинированы, то сдавать тесты не будет необходимости, отметил он.
"Метинвест" рассчитывает до конца лета привить большую часть своего коллектива.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться теперь имеют право все желающие в возрасте от 18 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.
По данным Минздрава, в Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19. В стране на 22 июля сделано более 4 млн прививок, получили одну дозу вакцины – 2,8 млн человек, полностью иммунизированы (получили обе дозы) – 1,6 млн украинцев.