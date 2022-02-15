Монастырский о фальшивых минированиях в Украине: В 2021 году было примерно 900 сообщений. Столько же – за январь этого года

"В течение всего прошлого года было получено около 900 сообщений о заминировании. И за январь этого года мы получили также более 900 минирований [сообщений о минировании] 10 тыс. объектов в Украине, – отметил министр. – Да, все они оказались ложными, все сообщения были ложными. Но очевидно, что это коснулось многих: и в школах, и в университетах, и на вокзалах, и в аэропортах".

Главное в подобных ситуациях – не паниковать, подчеркнул Монастырский.

Как сообщал пресс-центр МВД, в течение 2019–2020 годов Национальной полицией получено почти 900 сообщений о фальшивых минированиях.

В Украине в 2020 году за ложные сообщения о минировании приговорили 129 граждан.