ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Монастырский о фальшивых минированиях в Украине: В 2021 году было примерно 900 сообщений. Столько же – за январь этого года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все сообщения о минированиях были ложными, отметил Монастырский
Все сообщения о минированиях были ложными, отметил Монастырский
Фото: mvs.gov.ua

В течение 2021 года правоохранители получили около 900 сообщений о минированиях. Об этом 14 февраля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал глава МВД Денис Монастырский.

"В течение всего прошлого года было получено около 900 сообщений о заминировании. И за январь этого года мы получили также более 900 минирований [сообщений о минировании] 10 тыс. объектов в Украине, – отметил министр. – Да, все они оказались ложными, все сообщения были ложными. Но очевидно, что это коснулось многих: и в школах, и в университетах, и на вокзалах, и в аэропортах".

Главное в подобных ситуациях – не паниковать, подчеркнул Монастырский.

Как сообщал пресс-центр МВД, в течение 2019–2020 годов Национальной полицией получено почти 900 сообщений о фальшивых минированиях.

В Украине в 2020 году за ложные сообщения о минировании приговорили 129 граждан.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской. Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Монастырский сообщал, что сообщения о массовых "минированиях" украинским правоохранителям поступают в основном из России, с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Беларуси.

Теги: МВД, Украина, полиция, аэропорт, взрывчатка, минирование, вокзал, правоохранители, школы, Денис Монастырский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Евровидение 2022". Общественное и представители Паш отреагировали на заявление ГПСУ о непредоставлении справки о легальном въезде в Крым
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Оскар 2022". Организаторы кинопремии озвучили имена ведущих
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Помню Сару еще в животике". Подруга Брежневой после празднования 40-летия певицы высказалась о ее младшей дочери – 12-летней Саре
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
"Сладкая девочка", "Классная, просто шедевр". В сети обсуждают новую фотосессию Мейхер в черном наряде на тонких бретельках
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
  "Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
"Господи, почему так сложно быть красивой", "Залипательно". 36-летняя Астафьева показала свою тренировку
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
СМИ назвали имена вероятных ведущих церемонии вручения "Оскара 2022"
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
"Да, принцесса!" Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
  Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
  Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (132671)
2
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (38300)
3
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (37958)
4
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (26075)
5
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (21212)
6
"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию (19260)
7
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем (19230)
8
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса (18971)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS