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На 19 станциях метро в Киеве оборудованы точки с USB-зарядками – мэр

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В киевском метро можно будет зарядить телефоны
В киевском метро можно будет зарядить телефоны
Фото: depositphotos.com

На 19 станциях столичного метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

USB-зарядки находятся на платформах следующих станций:

  • "красная" линия – "Академгородок", "Житомирская", "Нивки", "Берестейская";
  • "синяя" линия – "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская", "Демеевская", "Тараса Шевченко", "Почайная", "Минская", "Героев Днепра";
  • "зеленая" линия – "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки", "Выдубичи".

"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен", – говорится в сообщении.

Контекст:

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости". По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт с картой таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется. Их разделили на несколько категорий.

В Киеве, как сообщал 25 ноября Кличко, развернули более 400 пунктов обогрева. Зеленский обвинил в тот же день власти столицы в "профанации" с "пунктами несокрушимости". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.

Нардепы от "Слуги народа" решили провести проверку этих пунктов в Киеве. По итогам первого дня инспекций глава этой парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты проверили 360 "пунктов несокрушимости" и 20% из них были закрыты.

Кличко, комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости", заявил, что украинцам нужно работать единой командой, а не заниматься "политической толкотней".

По данным "Украинской правды", местные власти получили от ОП указание обустроить "пункты несокрушимости" только за несколько дней до 23 ноября (последнего на данный момент крупного ракетного обстрела украинской инфраструктуры, вызвавшего блэкаут).

Теги: Виталий Кличко, метро, электричество, телефоны, электроэнергия, гаджеты, метрополитен
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