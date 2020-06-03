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Полиция отправила первые "письма счастья" за нарушение ПДД – МВД Украины

Административные постановления получат 2400 водителей, превышение скорости которыми зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Письма нарушителям будут доставлять "Укрпоштою"
Письма нарушителям будут доставлять "Укрпоштою"
Фото: МВС України / Telegram

Полиция отправила первые "письма счастья" за нарушение правил дорожного движения. Об этом 3 июня в Telegram сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Письма счастья" отправляются к своим владельцам. Первые 2400 админпостановлений отправляются в "Укрпошту", и вскоре их получат нарушители скоростного режима", – говорится в сообщении.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

По информации МВД, за сутки работы системы видеофиксации на дорогах Украины число нарушений снизилось на 40%.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.

Теги: МВД, Украина, ПДД, нарушители, дороги, видеофиксация, скорость
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