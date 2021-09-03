СМИ обнародовали подробности об украинцах, которых эвакуировали из Афганистана

28-летний одессит Сафи Замари рассказал журналистам, что 25 августа он узнал, что вечером будет эвакуационный самолет. Однако по приезду начали распространяться слухи о возможном взрыве и Замари уехал из аэропорта. Украинцам, которые остались в аэропорту, удалось улететь, другим нет. А уже утром 26 августа в аэропорту действительно прогремели взрывы.

Мужчина рассказал, что за тот год, что он женат на афганке, он пытался сделать визу для своей жены для поездки в Украину. Заплатил $1050 за это, но в визе жене было отказали, а деньги не вернули. Похожая ситуация у многих других украинцев. Именно поэтому они не могли вывезти свои семьи ранее: посольства Украины в Исламабаде и Душанбе отказывали в визах.

32-летний Саидзай (он попросил не называть своей фамилии) живет в Одессе с 2005 года и уже 14 лет является гражданином Украины. В начале августа этого года он приехал в Награхар на 20 дней на праздник.

"У нас была война – это не новость для Афганистана. Но никто не думал, что будет такой переворот. У дома, где я живу сейчас, разбитые машины, бросают ракеты. Вчера я был у аэропорта, начали стрелять, и я [не мог больше ждать и] вернулся домой", – рассказывает он.

Барекзай Абдул Гафар, который родом из афгано-украинской семьи и живет в Украине, рассказал, что недавно его отец вместе с родственниками поехал в Афганистан на похороны деда. Как только "Талибан" захватил власть в стране, Гафар обратился в украинское посольство с просьбой эвакуировать своих родных.

Он отметил, что его родные четыре дня собирались недалеко от аэропорта, там была толпа, невозможно было протиснуться к воротам. Как-то во время ожидания в толпе в аэропорту произошла перестрелка – пуля попала в руку его родственника. Отец Барекзая Абдула Гафар рассказывает, что в давке взрослые потеряли маленькую дочь трех-четырех лет – она упала и ее затоптали насмерть. 23 августа отца Гафара смогли эвакуировать в Киев.

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