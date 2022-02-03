У Офиса президента прошла акция украинцев, чьи дети погибли во время службы в армии

К ОПУ пришли несколько десятков человек, они держали фото своих детей и плакаты, на которых написано: "Требую справедливости!", "Власть, накажите виновных", "Верните честь непризнанным героям".
"Год назад мой сын проходил срочную службу в Черкасской области. Год назад мне сообщили, что мой сын погиб. Мой ребенок был изуродован. Все указывает на то, что это убийство, но дело не ведется. Я хочу справедливого расследования. За это никто не понес наказания: не привлекли ни командира, ни начальника караула, никого. Отделались выговорами, хотя в той части за два года погибли два мальчика", – рассказала Общестенному жительница Хмельницкой области Наталья Нечипорук.
Наталія Нечипорук з Хмельницької області на акції «Мітинг Справедливості», на якій виступали родини військових, які загинули під час служби pic.twitter.com/J1OWWrBG5R— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) February 3, 2022
По версии военных, сын женщины погиб из-за умышленного нанесения повреждений себе из винтовки, при этом она отмечает, что сын стоял с автоматом.
А Нина Хукало из Миргорода Полтавской области рассказала, что ее сын Василий, кадровый офицер, участник АТО, погиб в январе 2017 года, ему было 26 лет.
"Он заступил в суточный наряд и был убит во время несения службы. Воинская часть сделала все, чтобы повесить на моего сына клеймо самоубийцы. "Скорую" вызвали через некоторое время, когда тело остыло. Она уехала, не дождавшись полиции. Полиция покинула место, не исследовав пошаговое место происшествия, не описала, что сын был избит", – рассказала женщина.
Родственники погибших говорят, что обращались в военную прокуратуру, к правозащитникам, в Офис президента, но никто не был наказан. Родные погибших солдат создали общественную организацию, чтобы добиться справедливости.
В акции участвовали родители военнослужащих, погибших в 2018–2019 годах в воинской части Нацгвардии Украины №3021, в которой служил Артемий Рябчук, расстрелявший караул на заводе "Южмаш".
В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое ранненых на "Южмаше" – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.
28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.
Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку.