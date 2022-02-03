У Офиса президента прошла акция украинцев, чьи дети погибли во время службы в армии

Родственники погибших говорят, что обращались в прокуратуру, к правозащитникам, в Офис президента, но не добились справедливости Фото: suspilne.media

К ОПУ пришли несколько десятков человек, они держали фото своих детей и плакаты, на которых написано: "Требую справедливости!", "Власть, накажите виновных", "Верните честь непризнанным героям".

"Год назад мой сын проходил срочную службу в Черкасской области. Год назад мне сообщили, что мой сын погиб. Мой ребенок был изуродован. Все указывает на то, что это убийство, но дело не ведется. Я хочу справедливого расследования. За это никто не понес наказания: не привлекли ни командира, ни начальника караула, никого. Отделались выговорами, хотя в той части за два года погибли два мальчика", – рассказала Общестенному жительница Хмельницкой области Наталья Нечипорук.

Наталія Нечипорук з Хмельницької області на акції «Мітинг Справедливості», на якій виступали родини військових, які загинули під час служби pic.twitter.com/J1OWWrBG5R — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) February 3, 2022

По версии военных, сын женщины погиб из-за умышленного нанесения повреждений себе из винтовки, при этом она отмечает, что сын стоял с автоматом.

А Нина Хукало из Миргорода Полтавской области рассказала, что ее сын Василий, кадровый офицер, участник АТО, погиб в январе 2017 года, ему было 26 лет.

"Он заступил в суточный наряд и был убит во время несения службы. Воинская часть сделала все, чтобы повесить на моего сына клеймо самоубийцы. "Скорую" вызвали через некоторое время, когда тело остыло. Она уехала, не дождавшись полиции. Полиция покинула место, не исследовав пошаговое место происшествия, не описала, что сын был избит", – рассказала женщина.

Родственники погибших говорят, что обращались в военную прокуратуру, к правозащитникам, в Офис президента, но никто не был наказан. Родные погибших солдат создали общественную организацию, чтобы добиться справедливости.

В акции участвовали родители военнослужащих, погибших в 2018–2019 годах в воинской части Нацгвардии Украины №3021, в которой служил Артемий Рябчук, расстрелявший караул на заводе "Южмаш".