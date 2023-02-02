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"Укрзалізниця" ликвидировала схему хищения дизтоплива в Одесской области

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"Укрзалізниця" передала правоохранителям информацию о хищениях
"Укрзалізниця" передала правоохранителям информацию о хищениях
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Сотрудники аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзалізниця" ликвидировали схему хищения 250 тонн дизельного топлива в локомотивном депо "Одесса-Сортировочная". Об этом компания сообщила в Telegram 2 февраля.

В ходе проверки выяснилось, что руководство депо заключило безвозмездный договор с частной компанией на перевозку горючего. Горючее вывозили, прикрываясь этим договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало, отмечается в сообщении.

"Укрзалізниця" отмечает, что по документам подрядчик якобы тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км.

В настоящее время идет дальнейшая проверка, а фигуранты схемы уволены из компании, говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" добавила, что передала все материалы в правоохранительные органы.

Теги: коррупция, Укрзалізниця, дизельное топливо, Одесская область, хищение
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