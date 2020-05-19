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В Минкульте рассказали, как в Украине заработают кинотеатры после карантина

На первом этапе ослабления карантинных ограничений заполненность кинотеатров не должна превышать 30%. Об этом рассказала рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.

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Карантин в Украине действует с 12 марта
Карантин в Украине действует с 12 марта
Фото: depositphotos.com

В Кабинете Министров Украины рассматривают возможность открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Об этом в комментарии hromadske рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это, возможно, заполнение на 30%", – заявила она.

Вместе с тем, по словам Фоменко, такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, но не принесет желаемой прибыли.

"Такое количество людей, скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования", – добавила она.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятиязакрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что 25 мая украинские метрополитены возобновят работу. 

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек548 из них умерли, а 5632 вылечились. 

Теги: Украина, карантин, кинотеатр, Минкульт, Светлана Фоменко
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