В Полтаве открыли вторую ПЦР-лабораторию для диагностики коронавируса

Новая лаборатория способна делать в сутки 800 тестов на основе полимеразной цепной реакции.

В централизованной клинико-диагностической лаборатории профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД в Полтаве открыли блок для ПЦР-диагностики COVID-19. На его создание из областного бюджета выделили 15,6 млн грн, сообщает 30 декабря сайт Полтавской областной государственной администрации.

"Благодаря работе этой лаборатории увеличим количество тестов в сутки. Сейчас делаем до 1–1,2 тыс., и это с привлечением частных лабораторий. Новая лаборатория позволит делать еще 800 тестов в сутки. Для полтавчан это означает, что срок получения результата сократится, – сказал председатель облгосадминистрации Олег Синегубов. – Мы должны развивать и усиливать направление, быть готовыми, чтобы своевременно выявлять больных и делать как можно больше тестов".

Он сообщил, что на закупку оборудования направили около 11 млн грн.

"С началом работы новой лаборатории проведение основных исследований – ИФА на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, биохимических исследований – не прекращается. Она станет дополнительным функционалом для заведения. Выбрали место для размещения ПЦР-лаборатории после проведенного анализа медицинских учреждений. В учреждении работают специалисты, они уже умеют работать с таким оборудованием", – подчеркнул глава области.

По его словам, лаборатория будет несколько недель функционировать в тестовом режиме, а полноценную работу начнет после получения разрешений от Министерства здравоохранения.