В Полтаве открыли вторую ПЦР-лабораторию для диагностики коронавируса

В централизованной клинико-диагностической лаборатории профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД в Полтаве открыли блок для ПЦР-диагностики COVID-19. На его создание из областного бюджета выделили 15,6 млн грн, сообщает 30 декабря сайт Полтавской областной государственной администрации.
"Благодаря работе этой лаборатории увеличим количество тестов в сутки. Сейчас делаем до 1–1,2 тыс., и это с привлечением частных лабораторий. Новая лаборатория позволит делать еще 800 тестов в сутки. Для полтавчан это означает, что срок получения результата сократится, – сказал председатель облгосадминистрации Олег Синегубов. – Мы должны развивать и усиливать направление, быть готовыми, чтобы своевременно выявлять больных и делать как можно больше тестов".
Он сообщил, что на закупку оборудования направили около 11 млн грн.
"С началом работы новой лаборатории проведение основных исследований – ИФА на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, биохимических исследований – не прекращается. Она станет дополнительным функционалом для заведения. Выбрали место для размещения ПЦР-лаборатории после проведенного анализа медицинских учреждений. В учреждении работают специалисты, они уже умеют работать с таким оборудованием", – подчеркнул глава области.
По его словам, лаборатория будет несколько недель функционировать в тестовом режиме, а полноценную работу начнет после получения разрешений от Министерства здравоохранения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2925 человек.