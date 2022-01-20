В Ровно "заминировали" все 38 школ, школьники и учителя эвакуированы

В связи с сообщением о минировании из школ эвакуированы все учащиеся и педагоги Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

Представитель Нацполиции Украины в Ровенской области Мария Юстицкая отметила, что в областном центре проводится эвакуация всех учащихся и педагогов из 38 учебных заведений.

К обследованию помещений школ на предмет обнаружения взрывоопасных предметов привлечены все соответствующие службы. Педагоги попросили родителей школьников, чтобы они забрали детей из школ.