В Славянске двух человек проверяют на коронавирус

Двое жителей Славянска Донецкой области помещены в инфекционное отделение, есть подозрение на COVID-19.

В Славянске проверяют подозрение на заражение коронавирусом Фото: Cлов'янська міська рада / Facebook

14 марта у двух жителей Славянска Донецкой области обнаружили подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщила пресс-служба городского совета.

Пациентов поместили в инфекционное отделение больницы в Константиновке Донецкой области.

"Биоматериал отправлен для лабораторных исследований в Киев. Их результаты ожидаются в понедельник, 16 марта. Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции", – говорится в сообщении.

Всего в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины к 15 марта поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (три случая подтверждены лабораторно, 64 – отрицательные, коронавируса нет, 12 – исследуются).

Одна из инфицированных жительниц Украины умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.