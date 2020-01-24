В США зафиксировали второй случай заражения китайским коронавирусом

60-летняя женщина помещена в клинику в Чикаго, у нее подтвержден вирус 2019-nCoV. Известно, что она 13 января вернулась из Уханя, откуда началось распространение вируса.

У второго человека в Соединенных Штатах выявили коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

13 января пациент вернулся из китайского Уханя, где с декабря 2019 года продолжается вспышка респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом. Через несколько дней появились симптомы заболевания. Пациент был помещен в изолятор одной из больниц Чикаго в стабильном состоянии, сказано в пресс-релизе ведомства.

Лабораторные исследования подтвердили инфицирование вирусом 2019-nCoV. Все контактные лица обследованы, они здоровы.

На брифинге представители центра по контролю и профилактике уточнили, что заболевшая – женщина 60 лет, информирует CNN.

Первый случай нового коронавируса в США зафиксирован 21 января, заболевший находится в клинике в Вашингтоне.

Всего изучается 63 возможных случая заражения в 22 штатах.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.