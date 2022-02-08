В Украине пока не обнаружен новый субвариант "Омикрона" – Минздрав

В Украине зафиксированы 830 случаев "Омикрона".

В целом в Украине зафиксировали восемь генетических вариантов SARS-CoV-2, среди которых штаммы "Альфа", "Дельта" и "Омикрон".

Во Всемирной организации здравоохранения 2 февраля сообщали, что субвариант "Омикрона" BA.2 обнаружен в 57 странах мира.

По результатам исследования датских ученых, проанализировавших коронавирусную инфекцию в более чем 8,5 тыс. домохозяйств Дании в декабре 2021-го и январе 2022 годов, субвариант BA.2 штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" является на 33% заразнее начальной версии – BA.1.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через несколько недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны. 31 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что штамм "Омикрон" в Украине обнаружили уже в 20 регионах.