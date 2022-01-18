В Украине с начала вакцинальной кампании от COVID-19 привито более 15 млн человек

Первую дозу получили 29 847 человек, 36 223 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 456 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 395 человек.
"С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу 15 022 922 человека, получили две дозы 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности сделано 29 453 298 прививок", – сообщили в Минздраве.
На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 17 января делали 765 мобильных бригад, также работали 3175 пунктов и 440 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (58 083), Sinovac (13 429), Moderna (7179) и AstraZeneca (2230).
16 января в Украине сделали около 23,3 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.