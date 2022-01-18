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В Украине с начала вакцинальной кампании от COVID-19 привито более 15 млн человек

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Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины 14,3 млн человек, отметили в Минздраве
Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины 14,3 млн человек, отметили в Минздраве
Фото: EPA

За сутки 17 января в Украине были вакцинированы против коронавирусной инфекции 80 921 человек. Об этом утром 18 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 29 847 человек, 36 223 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 456 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 395 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу 15 022 922 человека, получили две дозы 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности сделано 29 453 298 прививок", – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/298879685599588

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 17 января делали 765 мобильных бригад, также работали 3175 пунктов и 440 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (58 083), Sinovac (13 429), Moderna (7179) и AstraZeneca (2230).

16 января в Украине сделали около 23,3 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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