В Украине с начала вакцинальной кампании от COVID-19 привито более 15 млн человек

Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины 14,3 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 29 847 человек, 36 223 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 456 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 395 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу 15 022 922 человека, получили две дозы 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу 10 073 человека, бустерную дозу – 113 560 человек. В общей сложности сделано 29 453 298 прививок", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 17 января делали 765 мобильных бригад, также работали 3175 пунктов и 440 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (58 083), Sinovac (13 429), Moderna (7179) и AstraZeneca (2230).

16 января в Украине сделали около 23,3 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.